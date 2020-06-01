القصة الكاملة لوجود الفنان محمد كريم فى لوس أنجلوس

تصدر الفنان محمد كريم تريند جوجل كالاكثر بحثا اليوم بعد مداخلته الهاتفية امس مع الاعلامى عمرو اديب عبر برنامح الحكاية المذاع على فضائية MBC مصر.
مداخلة الفنان محمد كريم مع الإعلامى عمرو أديب
قال الفنان محمد كريم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه بعدما إنتهي من تصوير أول فيلم له اتجه إلي لوس أنجلوس لتصوير فيلمة الثاني، ولكن مع بدء التصوير جاءت جائحة كورونا وتوقف كل شىء.
وتابع:"كل شركات التأمين أوقفت عملها تلك الفترة.. ودا عشان أي ممثل في هوليود هيصاب بـفيروس كورونا هيترفع على الشركة الخاصة بتأمينه قضية..عشان كدا وقفونا الفترة دي".
الفيلم الجديد لمحمد كريم
يتواجد الفنان محمد كريم حاليا في أمريكا، حيث كان يصور فيلما جديدا هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة للتصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهزا للتصوير في أي وقت، حيث يستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج؛ وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود والذي يعرض حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائيًا.
أعمال الفنان محمد كريم
وشارك الفنان محمد كريم فى العديد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة ومن ابرازها فيلم دكان شحاته ، الريس عمر حرب، قبلات مسروقة ، حين ميسرة ، التوربيني ، أسد وأربع قطط و -احلامنا الحلوة ومسلسل فريسكا ، مسألة مبدأ، شاطئ الخريف، العطار والسبع بنات