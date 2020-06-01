القصة الكاملة لوجود الفنان محمد كريم فى لوس أنجلوس

مداخلة الفنان محمد كريم مع الإعلامى عمرو أديب





قال الفنان محمد كريم خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أنه بعدما إنتهي من تصوير أول فيلم له اتجه إلي لوس أنجلوس لتصوير فيلمة الثاني، ولكن مع بدء التصوير جاءت جائحة كورونا وتوقف كل شىء.





وتابع:"كل شركات التأمين أوقفت عملها تلك الفترة.. ودا عشان أي ممثل في هوليود هيصاب بـفيروس كورونا هيترفع على الشركة الخاصة بتأمينه قضية..عشان كدا وقفونا الفترة دي".





وواصل محمد كريم قائلا: فضلت هناك عشان مكنتش عارف هنكمل تصوير ولا لإ.. وكلنا فرحنا أول ما عرفنا أن لوس أنجلوس فتحت والحياة رجعت والدنيا بدأت ترجع".

وأوضح أن بعد الإعلان عن الفتح، قررت لوس أنجلوس فرض حظر التجول فى البلاد بعد موقف وفاة مواطن من ذوي البشرة السمراء على يد ضابط، موضحا حصل شغب وسرقة وعشان كدا عملوا حظر تجول".



الفيلم الجديد لمحمد كريم





الفنان محمد كريم حاليا في وهو الفيلم الذي يجسد محمد كريم فيه دور شخص يدعى جيمى، وهو رجل لا يخشى الموت، وهوما تطلب منه تحضيرات لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور، الدور يعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصرى وعربى، وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية فى سينما هوليوود والذي يعرض حاليا علي منصات نيتفليكس و أمازون بعد النجاح الذي حققه الفيلم سينمائيًا. يتواجدحاليا في أمريكا ، حيث كان يصور فيلما جديدا هناك قبل أزمة كورونا ولكن العمل توقف مثل باقي الأعمال في هوليوود ومن المتوقع عودة للتصوير في الفترة المقبلة لذلك فضل التواجد هناك ليكون جاهزا للتصوير في أي وقت، حيث يستكمل محمد كريم نشاطه في هوليوود بعد جولة ناجحة في الشرق الأوسط لعرض فيلمه الأمريكي A Score to Settle مع نيكولاس كيدج؛





أعمال الفنان محمد كريم





وشارك الفنان محمد كريم فى العديد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة ومن ابرازها فيلم دكان شحاته ، الريس عمر حرب، قبلات مسروقة ، حين ميسرة ، التوربيني ، أسد وأربع قطط و -احلامنا الحلوة ومسلسل فريسكا ، مسألة مبدأ، شاطئ الخريف، العطار والسبع بنات



