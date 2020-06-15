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وزارة الري غير متفائلة.. الديهي: الجانب الإثيوبي يواصل تعنته غير المبرر بشأن سد النهضة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:07 م
سد النهضة الإثيوبي
سد النهضة الإثيوبي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم عقد اجتماع اليوم عبر "سكايب" بين وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة، وهو الاجتماع الخامس بهذه الجولة من المفاوضات.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن الجانب الإثيوبي يواصل التعنت الشديد غير المسبوق وغير المبرر فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وأوضح، أن وزارة الري المصرية غير متفائلة بمفاوضات سد النهضة، مشددًا على أن هناك مراوغات من الجانب الإثيوبي منذ اليوم الأول للمفاوضات.

وأشار "الديهي"، إلى أن مصر تُصر على أن يكون هناك صيغة إلزامية قانونية حال التوصل لاتفاق، وأن يكون هناك مرجعية حال حدوث نزاع بين الأطراف، وأن يكون هناك اتفاق وأسس وسيناريوهات حول كمية المياه المخزنة خلف سد النهضة خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد والشح المائي، وهو شاغر مصري هام جدًا.
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