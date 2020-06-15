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التحليل في سيارتك.. مواعيد عمل خدمة درايف ثرو لتحليل كورونا.. فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:23 م
تحليل كورونا في السيارة
تحليل كورونا في السيارة
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هاني حسين
قال تامر وجيه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأدوية ، إن فكرة إجراء تحليل فيروس كورونا من داخل السيارة دون الحاجة إلى نزول المواطن منها «درايف ثرو» متواجدة في كافة أنحاء العالم.

وأضاف تامر وجيه  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  يمكن لأي مواطن ان يجري تحليل فيروس كورونا من سيارته دون حجز مسبق، وخدمة درايف ثرو  متواجدة بجوار المستشفى الميداني بجامعة عين شمس".

وتابع تامر وجيه:"  يمكن أن نغطي كافة أنحاء الجمهورية خدمة درايف ثرو في 10 أيام ونغطي 50 نقطة".

وأكمل تامر وجيه:"  في حال اكتشاف اصابة أحد الأشخاص يتم توجيهه من قبل المعامل الجامعية إما الذهاب للمستشفى أو العزل المنزلي".

ولفت تامر وجيه:"  خدمة درايف ثرو تقدم من الساعة الـ 10 صباحا وحتى الـ 6 مساء .

وأكمل تامر وجيه:"  تلك الخدمة تقدم لمن يرغب في إجراء المسحة فيروس كورونا من خلال تواجده في السيارة ، يتم أخذ عينة PCR، ويتم دفع قيمة تحاليل بداية من 450 جنيه وحتى 2000 جنيه لتحليل الـ PCR".
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