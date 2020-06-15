خلافات قانونية.. الري السوداني: تقدم بـ مفاوضات سد النهضة بشأن الجوانب الفنية

كشف وزير الري السوداني ياسر عباس عن تفاصيل جلسة المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة ، والتي عقدت اليوم الاثنين.









وقال عباس إن مفاوضات سد النهضة أحرزت تقدما على صعيد الجوانب الفنية بين الدول الثلاث، فيما يتعلق بملء السد والتشغيل طويل الأمد.









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وأضاف أن هناك خلافات بين مصر وإثيوبيا حول جوانب قانونية شابت الجلسة الأخيرة.









وأوضح أن مصر والسودان وإثيوبيا توافقوا على معظم المسائل الخاصة بملء السد فيما عدا بعض التفاصيل الصغيرة.









وتابع أن مصر وإثيوبيا طلبتا مواصلة التفاوض بشأن الأمور الخلافية حول سد النهضة غدا الثلاثاء.









كما وافقت الدول الثلاث على تكليف فرق قانونية لمواصلة المباحثات بشأن سد النهضة ورفع تقريرها لاجتماع وزاري يعقد غدا.









وأكد عباس على موقف السودان من المفاوضات وأن الخرطوم شريك كامل ومباشر وليست مجرد وسيط في المحادثات.



