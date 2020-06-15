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رياضة

أشرف صبحي: قرار عودة الدوري يعني استئناف البطولة وليس بدء موسم جديد ..فيديو

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:45 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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ياسمين تيسير
أكد أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن قرار استئناف النشاط الرياضي اُتخذ بإشراف لجنة الأزمات في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مشيرا إلى أن القرار سيكون به بعض المرونة بشأن إمكانية إيقافه مرة أخرى حال استجد أي جديد بشأن فيروس كورونا المستجد.

وأضاف اشرف صبحي في تصريحات متلفزة ببرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورت 2"، "أن القرار يعني استئناف بطولة الدوري هذا الموسم وليس بدء موسم جديد"، موضحا أن مجلس الوزراء اتخذ قراره ولا نية مطلقا لبدء موسم جديد.


وتابع أن اللجنة الخماسية عليها القيام بدورها بدءا من الغد، وحل أزمات الأندية بشأن استئناف البطولة، لافتا إلى أن قرار العودة نهائي، ولا يمكن الرجوع به حال ظهرت أي أزمات عند بعض الأندية.

وأضاف أن اللجنة الخماسية ستبدأ القيام بدورها غدا بشأن كيفية عودة الدوري وموعد استئناف البطولة بشكل محدد.
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