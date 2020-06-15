أشرف صبحي: قرار عودة الدوري يعني استئناف البطولة وليس بدء موسم جديد ..فيديو

أكد أشرف صبحي، وزير الرياضة، أن قرار استئناف

النشاط الرياضي

اُتخذ بإشراف

لجنة

الأزمات

في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، مشيرا إلى أن القرار سيكون به بعض المرونة بشأن إمكانية إيقافه مرة أخرى حال استجد أي جديد

بشأن

فيروس كورونا المستجد.