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مرأة

وصفة طبيعية تساعد على كثافة الشعر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:03 ص
حمام زيت للشعر
حمام زيت للشعر
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أسماء عبد الحفيظ

تفتش بعض السيدات عن أفضل أنواع حمامات الكريم والزيوت الطبيعية للشعر، لتحصل على شعر مثالي ناعم قوي كثيف خال من القشرة نظيف، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ إليك أفضل أنواع حمام الزيت للشعر بمكونين فقط من مطبخك.

وصفة الليمون وزيت الزيتون لنمو الشعر

وفقا لما نشره موقع هيلث أن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي تساعد على زيادة نمو الشعر والحصول على شعر ثقيل وجذاب فكثير من الفتيات تشعر بالإحراج الشديد من ضعف نمو الشعر .


مكونات الوصفة

3 ملاعق زيت زيتون طبيعي .
2 معلقة من عصير الليمون .
طريقة التحضير
قومي بتحضير إناء عميق ونضع به زيت الزيتون والليمون .
ضعي الخليط على فروة رأسك مباشرة مع التدليك الجيد والمستمر .
عليكي بوضع منشفة دافئة ولفها على شعرك بطريقة محكمة .
اتركي الوصفة على شعرك لمدة 20 دقيقة بعد ذلك اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو .
تكرر هذه الوصفة على مدار شهر أسبوعيًا وسوف تلاحظين الفرق .

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