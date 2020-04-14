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الكنز الأصفر ... تعرفي على فوائد الموز للشعر

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:31 م
فوائد الموز على الشعر
فوائد الموز على الشعر
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أسماء عبد الحفيظ
يجهل كثير من الفتيات والسيدات فوائد الموز للشعر، وانه يناسب جميع انواع الشعر، ولا يحتاج غير سوى ١٥ او ٢٠ دقيقة فقط لعمل ماسك الموز للشعر ولكنة يعتبر بمثابة كنزل للشعر، فما هى فوائد الموز للشعر. 

وكشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل الفوائد السحرية التى يعطيها الموز للشعر وهى تتمثل فيما يلي:

فوائد الموز للشعر :
• يعامل القشرة 
• يعزز نمو الشعر
• يقلل من تساقط الشعر
• يجعل شعرك قوي وصحي وطويل ولامع 
• يرطب فروة رأسك 
• يعالج نهايات الانقسام ويقلل من تساقط الشعر 
• ينعش الشعر الباهت والتالف 
• يحمي المرونة الطبيعية لشعرك
• ينعم شعرك 
• يجعل شعرك قابلًا للإدارة

طريقة استعمال الموز للشعر، بمكونات بسيطة 
المكونات :

• 1 موز
• 1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند البكر 
• 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
• 1 ملعقة كبيرة عسل 
• b ملعقة كبيرة عصير ليمون

 كيفية عمل ماسك الموز للشعر :

• خذ موزة ناضجة وقطعها إلى قطع صغيرة. الآن ، ضعي شرائح الموز هذه حتى تصبح عجينة كريمية ناعمة وخالية من أي كتل. ضعه جانبا.
 • الآن ، في وعاء صغير ، خذ زيت جوز الهند.

 • بعد ذلك ، أضف زيت الزيتون إلى الوعاء واخلط الزيت معًا. 

• الآن ، أضيفي العسل إلى مزيج الزيت واخلطي جميع المكونات جيدًا. أخيرًا ، أضف عصير الليمون إلى الخليط ومزج كل شيء جيدًا مرة أخرى.

 • الآن ، خذ الموز المهروس وأضفه إلى الخليط. امزج جميع المكونات جيدًا حتى تشكل معجونًا ناعمًا ودسمًا ومتسقًا. حزمة شعر الموز جاهزة الآن للتطبيق.
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