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رياضة

كنا جيلا عظيما.. حسني عبد ربه عن مباراة البرازيل: حسن شحاتة حفزنا جيدا.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:47 ص
جانب من لقاء مصر
جانب من لقاء مصر والبرازيل
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حسن العمدة
أكد حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر والإسماعيلي السابق، أن حسن شحاتة، المدير الفني السابق للفراعنة، حفز لاعبي المنتخب بشكل جيد خال مواجهة منتخب البرازيل، والتي أقيمت يوم 15 يونيو 2009، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات فى كأس العالم للقارات، وانتهت بفوز منتخب "السامبا" 4- 3.

وقال عبد ربه خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حسن شحاتة قال لنا أن ننزل الملعب لكي نتمتع، فهي بطولة كبيرة ومحط أنظار العالم".

وأكمل: "عندما أحرزت البرازيل أول هدفين في مرمانا كنت قلقا للغاية، لكن توفيق ربنا كان معانا ونجحنا لأننا جيل عظيم وليس وليد الصدفة".

وأكمل: "كل جيل يختلف عن الجيل الاخر، نحن كنا في اجواء مستقرة و هادئة وساعدتنا في تحقيق بطولات".
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