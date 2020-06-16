قبل مواجهة الأهلي بـ30 دقيقة.. محمد فاروق يكشف كواليس انضمام عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز.. فيديو

كشف محمد فاروق نجم صفوف نادي بيراميدز الحالي، ولاعب الأهلي السابق، كواليس جديدة بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى صفوف بيراميدز بعد رحلة احترافه في السعودية بعد الرحيل عن الأهلي.
وأكد فاروق في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فوجئت بوجود عبد الله السعيد في التدريبات معنا قبل مباراة الأهلي بنصف ساعة فقط".
وتابع: "وجود لاعبين كبار وأصحاب خبرات كان عامل تحفيز لنا جميعًا، ووجود عبد الله السعيد شكَّل فارق كبيرا معنا، وأضاف للفريق فنيًا فهو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب وتعلمت منه الكثير واتمني استمراره في الملاعب لأطول فترة".
وعن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر والصقر أحمد حسن، شدد فاروق: "كنا ننتظر كلمة أحمد حسن وحسام البدري واستفدت منهم الكثير".