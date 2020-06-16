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منوعات

وفقا للتقارير العالمية.. بريطانيا لمواطنيها: ارتداء الكمامة قد يستمر إلى 2021

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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مريم صليب
التزم المواطنون حول العالم بقرارات منظمة الصحة العالمية من إجراءات وقائية لحماية حياة البشر في جميع انحاء العالم من الاصابة بفيروس كورونا، وكان ابرزها البقاء في المنزل وارتداء الكمامة في حالة الاضطرار للخروج.
وبحسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، فإن الحكومة البريطانية، اعلنت الوقت المناسب الذي يمكن للمواطنين السير فيه بكل حرية في الشوارع كالسابق، ودون ارتداء قناع للوجه كما هو الحال الآن . 

أعلنت الحكومة أن ارتداء الكمامة قد يمتد إلى العام المقبل 2021، للحماية من الاصابة بفيروس كورونا ، كما أشارت التقارير العالمية . 

وأوضحت الحكومة أنها تريد ضمان أمان و سلامة مواطنيها إلى أبعد مدى ، حتى التخلص من الوباء بشكل شبه أكيد فإن الكمامات ستكون فرضا على المواطنين إذا أرادوا الخروج من المنزل . 

كما أكدت تقارير طبية أن الإصابة بفيروس كورونا في الأيام المقبلة؛ ستكون كالاصابة بعدوى البرد العادي بعد قرار حكومات العالم استئناف الحياة بشكل طبيعي . 

جدير بالذكر أن أعداد الوفيات في بريطانيا تخطى حاجز الـ41 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا . 
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