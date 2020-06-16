تعرف على أهمية بلف التبخير في محرك السيارة

توجد الكثير من الأجزاء الميكانيكية الصغيرة والمعقدة داخل محرك السيارة والتي تساعده علي العمل بشكل جيد، وفي حال تعرض أحد هذه القطع للتلف؛ فإنها تعرض السيارة للأعطال والتوقف في بعض الأحيان، ومن هذه القطع الهامة والتي قد لا يدري كثير من السائقين بوجودها هي بلف التبخير ولا يعلم الكثير بالدور الهام الذي يقوم به.

ويعتبر بلف التبخير هو المسؤول عن تدوير غازات المحرك الداخلية، حيث أنه يقوم بتنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين عبر تدوير هذه الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك لتتم عملية التزييت بثلاثة.

بلف التبخير مثل أي جزء في السيارة قد يصاب بالأعطال والتلف، نتيجة انتهاء عمره الافتراضي والذي يقدر بالسير لمسافة 100,000 كم، أو بسبب تراكم الشحوم والأوساخ التي قد تنتج بسبب الزيت والتي تضر به وتعوق عمله.

أهم مؤشرات تلف بلف التبخير؛ هو تراكم الزيت على سطح المحرك مع نقص حاد للزيت داخله، هذا بالإضافة لاحتراق الزيت، كما ستسمع صوتا غير محبب صادر من ناحية الماكينة، وخروج دخان من العادم، ارتفاع في حرارة المحرك وكذلك شعورك بفقد قوته لذلك يجب عليك زيارة فني في أسرع وقت .