AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على أهمية بلف التبخير في محرك السيارة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:32 ص
بلف التبخير
بلف التبخير
Advertisements
اشرف عطية
توجد الكثير من الأجزاء الميكانيكية الصغيرة والمعقدة داخل محرك السيارة والتي تساعده علي العمل بشكل جيد، وفي حال تعرض أحد هذه القطع للتلف؛ فإنها تعرض السيارة للأعطال والتوقف في بعض الأحيان، ومن هذه القطع الهامة والتي قد لا يدري كثير من السائقين بوجودها هي بلف التبخير ولا يعلم الكثير بالدور الهام الذي يقوم به.

ويعتبر بلف التبخير هو المسؤول عن تدوير غازات المحرك الداخلية، حيث أنه يقوم بتنقية الهواء من التلوث الناتج عن أكسيد النيتروجين عبر تدوير هذه الغازات وإدخالها بعملية الاحتراق التي تتم داخل المحرك، وعند حدوث تبخير للزيت، ينفتح البلف كي يسحب الزيت وإعادته مرة أخرى إلى المحرك لتتم عملية التزييت بثلاثة.

بلف التبخير مثل أي جزء في السيارة قد يصاب بالأعطال والتلف، نتيجة انتهاء عمره الافتراضي والذي يقدر بالسير لمسافة 100,000 كم، أو بسبب تراكم الشحوم والأوساخ التي قد تنتج بسبب الزيت والتي تضر به وتعوق عمله.

أهم مؤشرات تلف بلف التبخير؛ هو تراكم الزيت على سطح المحرك مع نقص حاد للزيت داخله، هذا بالإضافة لاحتراق الزيت، كما ستسمع صوتا غير محبب صادر من ناحية الماكينة، وخروج دخان من العادم، ارتفاع في حرارة المحرك وكذلك شعورك بفقد قوته لذلك يجب عليك زيارة فني في أسرع وقت .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على فوائد غسيل محرك السيارة

للحفاظ على المحرك.. طريقة فحص ضغط زيت السيارة

تعرف على أهمية ثرموستات الكوعة في السيارة

6 أسباب وراء انخفاض ضغط الزيت في السيارة

تعرف على فوائد تنظيف محرك السيارة

كيف تعامل محرك السيارة بعد عمل عمرة موتور

ترشيحاتنا

بـ شبيكة من الظهر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة جريئة

أغلبها نتيجة الأمراض المزمنة.. الصحة: متوسط الوفيات في مصر 61 عاما ونصف

التزم باختصاصاته فقط.. رئيس وادي دجلة: البعض فسَّر تصريحات وزير الرياضة بشكل خاطئ

مصر توقع مذكرة مع اليابان للحصول على عقار Avigan لعلاج مرضى كورونا

بعد النصب عليها.. 10 صور جمعت بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق

أول ظهور لأبناء هشام سليم بعد تحول نور إلى ذكر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بعد أزمة بناته.. 5 إطلالات لـ أسما شريف منير تبرز جمالها

وراء كل رجل امرأة عظيمة .. 10 صور لزوجة محمد صلاح