بملابس عصرية.. مفيدة شيحة تتألق في أحدث جلسة تصوير





وتألقت مفيدة شيحة فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جاكيت صيفى باللون الزيتى مع سترة قطنية باللون الأبيض، ونسقت معهما بنطلون جينز باللون الأسود، مما منحها إطلالة عصرية.





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وانتعلت مفيدة شيحة حذاء صيفيا مسطحا باللون الفضى، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات المتناسقة مع ملابسها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيه على الانستجرام.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مفيدة شيحة على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



