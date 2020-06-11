مفيدة شيحة مدافعة عن نفسها بعد اتهامها بالتنمر: خانني التعبير | فيديو

ردت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، على الهجوم والانتقادات التي وجهت إليها واتهمتها بالتنمر على مهندس الصوت الخاص ببرنامجها.









نشرت مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على "انستجرام" قائلة:" لا أقصد ابدا الإهانة، وماحدث ليس إلا هزار، فهو صديق عزيز، وعملنا معا لسنوات طويلة".









وتابعت: " أنه خانها التعبير في بعض الكلام، ولكن منتهى الظلم أن يتم تداول الموضوع بهذه الطريقة، وهناك من استغل ذلك المقطع المنتشر بشكل سيئ.





وأضافت: "خاني التعبير، ومهندس الصوت صديقي"، مختتمة حديثها بأن مصر لا يوجد بها متنمرون، وإنها لم تقصد الإهانة أبدا لمهندس الصوت، لأنه من الأشخاص المقربين لها.





كانت الإعلامية مفيدة شيحة طالبت خلال حلقة امس، والمذاعة على قناة "cbc"، العالم بالحب والاتحاد دون تنمر، واستدلت بمهندس الصوت الخاص بالبرنامج طارق عبادة، قائلة: "قمر، أقرع وأسمر، ويجنن، ومع ذلك بنحبه".











