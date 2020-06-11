AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيدة شيحة مدافعة عن نفسها بعد اتهامها بالتنمر: خانني التعبير | فيديو

الخميس 11/يونيو/2020 - 11:56 م
مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
Advertisements
محمد بدران
ردت الإعلامية مفيدة شيحة مقدمة برنامج" الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، على الهجوم والانتقادات التي وجهت إليها واتهمتها بالتنمر على مهندس الصوت الخاص ببرنامجها.


نشرت مفيدة شيحة مقطع فيديو عبر حسابها على "انستجرام" قائلة:" لا أقصد ابدا الإهانة، وماحدث ليس إلا هزار، فهو صديق عزيز، وعملنا معا لسنوات طويلة".


وتابعت: " أنه خانها التعبير في بعض الكلام، ولكن منتهى الظلم أن يتم تداول الموضوع بهذه الطريقة، وهناك من استغل ذلك المقطع المنتشر بشكل سيئ.

وأضافت: "خاني التعبير، ومهندس الصوت صديقي"، مختتمة حديثها بأن مصر لا يوجد بها متنمرون، وإنها لم تقصد الإهانة أبدا لمهندس الصوت، لأنه من الأشخاص المقربين لها.

كانت الإعلامية مفيدة شيحة طالبت خلال حلقة امس، والمذاعة على قناة "cbc"، العالم بالحب والاتحاد دون تنمر، واستدلت بمهندس الصوت الخاص بالبرنامج طارق عبادة، قائلة: "قمر، أقرع وأسمر، ويجنن، ومع ذلك بنحبه".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح عبد الله يفاجئ علي الحجار في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

بملابس غريبة .. مفيدة شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بعد تقليده لـ مبروك عطية.. مدحت العدل يعد حسين نصار بعمل فني قريبًا

لأول مرة .. المذيعات والضيوف لايف من المنازل فى الستات مايعرفوش يكدبوا

ترشيحاتنا

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

بيع سيارة رشدي أباظة بـ 160 ألف جنيه فقط.. جذابة مثله| صور

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

ياسمين عبد العزيز في السيارة مع زوجها أحمد العوضي.. فيديو

الحكومة: استمرار تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر

مصري مشارك في اكتشافه: لقاح أكسفورد لمواجهة كورونا هو فيروس آخر اسمه شادوكس..فيديو

AdvertisementS

إصابة عمرو واكد ونجله بـ فيروس كورونا

مجلس الوزراء.. الحكومة تحدد الفئات المستثناة من إجراءات حظر التجول الجديدة

تفاصيل القبض على "شيري هانم" وابنتها بسبب المقاطع خادشة على مواقع التواصل

تطورات الحالة الصحية لـ الفنانة رجاء الجداوي

بداية من الشهر المقبل.. احسب قيمة الزيادة الجديدة في مرتبك

قارب عدد الـ40 ألفا.. الصحة تعلن تفاصيل إصابات ووفيات كورونا وحالات الشفاء

مجلس الوزراء.. الحكومة : استمرار ارتداء الكمامات بالأسواق والمواصلات العامة لحين إشعار آخر

النتيجة خلال ساعات.. رجاء الجداوي تجري المسحة الثانية لفيروس كورونا

باستثناء الاشتراكات والصيانة ..الحكومة تعلن غلق النوادي ومراكز الشباب إلى نهاية يونيو

أمطار ورياح محملة بالأتربة.. الأرصاد: تقلبات جوية في البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة

شريف منير يعيد نشر صور ابنتيه.. ويحذر: اللي هيتعدى حدوده هاخد ضده إجراء قانوني

الحكومة تسمح بعودة السياحة في ثلاث محافظات مع بداية يوليو.. تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون دكتور .. هاني الناظر يعلن عن أدوية الأمراض الجلدية الأكثر انتشارا

فواصل من الكرتون.. فكرة مبتكرة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في أماكن العمل.. شاهد

لينوفو تعلن عن لاب توب Ideapad Slim 3.. الأرخص في العالم.. صور