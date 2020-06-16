ردًّا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: الفقير لا يحسد غنيا ولم أحسد أحدا في حياتي

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وغرد نجيب ساويرس قائلا "‏الفقير لا يحس الغنى هو الذى يحسد الذين أغنى منه ! لم احسد احدا فى حياتى فقيرا كان او غنيا؛ لان كل شيء فضل من ربى، وهو موزع الأرزاق".

وجاء سؤال المتابع "‏‎أحيانا الفقير بيحسدك على غناك وشهرتك، فهل حسدت الفقير في يومآ ما؟".

عيد ميلادي معاك .. نجيب ساويرس يهنئ محمد صلاح

ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.