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فن

ردًّا على أحد متابعيه.. نجيب ساويرس: الفقير لا يحسد غنيا ولم أحسد أحدا في حياتي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:45 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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مصطفى كرم

رد رجل الأعمال نجيب ساويرس على سؤال أحد متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وغرد نجيب ساويرس قائلا "‏الفقير لا يحس الغنى هو الذى يحسد الذين أغنى منه ! لم احسد احدا فى حياتى فقيرا كان او غنيا؛ لان كل شيء فضل من ربى، وهو موزع الأرزاق".

وجاء سؤال المتابع "‏‎أحيانا الفقير بيحسدك على غناك وشهرتك، فهل حسدت الفقير في يومآ ما؟".

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ويحرص رجل الأعمال نجيب ساويرس على الرد على متابعيه عبر السوشيال ميديا وإبداء رأيه في جميع الأمور المجتمعية والسياسية داخل وخارج مصر.

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