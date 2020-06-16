وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أمس الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن ،للإعلان عن تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 2020/2021 وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم .



ووجهت "نيفين القباج"، مسئولي الهيئة القومية للتأمين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغيرعن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش ، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 1/7/2020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.