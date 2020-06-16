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أخبار العالم

نتنياهو: أرغب في ضم نصف مناطق C بالضفة الغربية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 08:56 ص
نتنياهو: أريد ضم
نتنياهو: أريد ضم نصف مناطق C في الضفة الغربية
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سمر صالح
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حول نية ضم نصف مناطق C  فى الضفة الغربية.

وقال نتنياهو إنه يريد ضم نصف مناطق  C فى الضفة الغربية، زاعمًا أنه لا يعرف موقف حزب "كاحوال لافان" وزعيمة بيني جانتس في هذا الشأن.

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وكان نتنياهو قال في وقت سابق، "إنه ربما نلجأ إلى تنفيذ خطة الضم على مراحل"، موضحا بأن ذلك متعلق بالمفاوضات داخل الحكومة.

وفى سياق منفصل  من المقرر أن يصل رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكس في زيارة دبلوماسية حكومية إلى إسرائيل وسيرافق ميتسوتاكيس في زيارته ستة وزراء من حكومته.

ومن المتوقع أن يمكث رئيس الوزراء اليوناني مع وزرائه في إسرائيل لأكثر من 24 ساعة، حيث إنهم سيبيتون في إسرائيل للمرة الأولى منذ أزمة كورونا. 

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