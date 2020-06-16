تحررت في صفقة شاليط.. أمريكا تدرس فرض عقوبات على الأردن لتسليم التميمي

كشفت وسائل الإعلام العبرية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس فرض عقوبات اقتصادية على الأردن لتسليمها أسيرة محررة بصفقة شاليط "أحلام التميمي".





وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن أمريكا تدرس تأخير المساعدات المالية للأردن، لحين الاستجابة، وتسليمها الأسيرة المحررة، "أحلام التميمي".

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وأوضحت الصحيفة العبرية، إن التميمي، مطلوبة للـ FBI، بسبب قيامها بتنفيذ عملية التفجير بمطعم "سوبارو" في القدس، عام 2001، ما أدى لمقتل 15 شخصًا، بينهم مواطن أمريكي.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، طالبت بالسابق من الحكومة الأردنية، تسليمها التميمي، لكن الأردن رفضت ذلك.