برشلونة في مهمة جديدة أمام ليجانيس بـ الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة نظيره ليجانيس، اليوم الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة رقم 29 من الدوري الإسباني.
وتعد هذه المباراة هي الثانية لبرشلونة، بعد عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، وتوقف دام لمدة 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعادت الحياة إلى الكرة في إسبانيا والدوريات الأوروبية، وسط بروتوكولات طبية واجراءات وقائية، تضمن سلامة اللاعبين، وسط تفشي وباء كورونا.
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بينما يأتي ليجانيس في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة.
ويسعى البارسا في مواجهة اليوم، لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على صدارة الليجا، وتوسيع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي ريال مدريد.
ويخشى كيكي سيتين المدي الفني للبارسا، إشراك لويس سواريز، مهاجم الفريق، منذ بداية المباراة، وذلك لتجنب تعرضه لإصابة محتملة.