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محافظات

تحرير 231 محضرا تموينيا وضبط 358 كيلو لحوم فاسدة في الغربية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:40 م
صدى البلد
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أحمد على

حررت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحت إشراف الطب الوقائي ومفتشي الأغذية اليوم خلال سلسلة من الحملات الميدانية، حوالىا ٢٣١ محضرا تموينيا وإعدام ٣٥٨ كيلوجرام لحوم و٢٥٠ ك طحينة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل سلسلة من الأسواق والمحلات التجارية قبل طرحها للجمهور على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وسمنود وبسيون وقطور وكفر الزيات والسنطة وزفتى.


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فى المقابل أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة توجيهاته العاجلة إلى الدكتور محمد شكر مدير الطب الوقائي بالتنسيق مع الدكتورة فاطمة يوسف مدير إدارة مراقبة الأغذية والشناوي نجم مراقب عام الأغذية بالمرور وشن حملات ميدانية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية لمنع تداول وبيع الأغذية مجهولة المصدر لردع المخالفين.


كما أسفرت تلك الحملات عن المرور ٤٧٢ منشأة، تحرير ٢٣٦ محضرا لعدم حمل شهادة صحية للعاملين بالأغذية كما تم سحب ٩٤٩عينة للتحليل بالمعامل المركزية لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والاستخدام الآدمي، وإعدام ٤٦ لترا من الزيوت والعصائر.


كما تم المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية لجميع بالأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية كما تم التشديد على أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات والنظافة الشخصية لكل العاملين والتأكيد على غسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر.

تحرير 231 محضرا تموينيا وضبط 358 كيلو لحوم فاسدة في الغربية
تحرير 231 محضرا تموينيا وضبط 358 كيلو لحوم فاسدة في الغربية
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