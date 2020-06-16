إعفاء الأجانب من التأشيرات حتى أكتوبر.. عاطف عبداللطيف يقترح خطة لاستقطاب السياحة الأوروبية

أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري موسى علم وجنوب سيناء بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بشأن عودة السياحة بثلاث محافظات ساحلية هي جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح مع عودة الطيران مطلع يوليو المقبل. الأحمر





وقال د . عاطف عبد اللطيف في بيان، إن العالم كله يتجه الى العودة للحياة الطبيعية وفكرة عودة السياحة الداخلية بنسبة ٥٠٪؜ داخل المدن الساحلية و الإعفاء من تأشيرات الدخول للأجانب للسياحة حتى شهر أكتوبر المقبل في ظل اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة يعطى انطباعا قويا بعودة السياحة قريبا، خاصة مع قيام دول الاتحاد الأوروبي السوق الرئيسي للسياحة الوافدة الى مصر بإلغاء الحظر على السفر الخارجي وفتح حدوده مع الدول الأوروبية المختلفة ومنها ألمانيا التي يرغب أبناؤها بشدة في زيارة مصر.









وأشار د.عاطف عبد اللطيف إلى أن في حالة استقرار الوضع في المحافظات التي أعلن عن فتح السياحة بها واتباع الإجراءات الاحترازية السليمة سيكون رسالة للأسواق الخارجية بقوة مصر وأنظمتها في تقديم خدمة سياحية متميزة واتباع إجراءات وقائية سليمة.





وأوضح د. عاطف عبد اللطيف إلى أن كل المعطيات تشير إلى عودة السياحة قريبا وأن مصر ستسجل أعداد سياح جيدة تدريجيا بداية من شهر أغسطس القادم أي عقب قيام الدول الأجنبية بالسماح لأبنائهم بالسياحة الخارجية لأن عودة السياحة الخارجية مرتبط لوجود طيران واستعداد لاستقبال السياح وهذين البندين جاهزين وينقصنا سماح الدول الأجنبية لرعاياها بالسياحة الخارجية.





وأشار د. عاطف عبد اللطيف إلى أنه لا بد العمل من الآن من خلال تشكيل غرفة عمليات للاستعداد لاستقبال السياحة الوافدة بخطط وبرامج سياحية قوية تناسب احتياجات السائح حاليا وكذلك عمل وتنفيذ حملات ترويجية وتنشيطية داخل الأسواق المستهدف جلب سياحة منها على ان تشمل الخطة التسويقية مواد فيلمية عن المناطق السياحية المسموح بها استقبال سائحين والإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية.





وأشار الى ضرورة دعوة منظمي الرحلات ووسائل الإعلام المختلفة لزيارة هذه المدن السياحية وبث مواد حية مصورة من داخل المنتجعات السياحية بوسائل الإعلام الأجنبية مع التركيز بشكل كبير على الدول الأوروبية وبالأخص ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا مع الإعلان عن التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية لاستجلاب السياحة ومنها الإعفاء من رسوم التأشيرة مؤقتا.





وحول احتياجات القطاع السياحي للعودة سريعا إلى العمل لا بد من تقديم تنفيذ مبادرة الدولة في مساندة القطاع السياحي من خلال اقراضها أموالا من البنوك بفائدة بسيطة لتدبير أجور العاملين والاستفادة من القرض أيضا بنسبة لعمليات الإحلال والتجديد والتطوير.





وأكد د. عاطف عبد اللطيف ان القطاع السياحي تأثر بشكل كبير جدا طوال الفترة الماضية وحتى الان نتيجة لفيروس كورونا مؤكدا انه متفائل خلال الفترة القادمة خاصة ان تقديرات الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن القيود التي فٌرضت على السفر والحياة العامة بسبب جائحة كورونا تٌكبد شركات السياحة والسفر خسائر بقيمة 20 مليار يورو خلال الفترة من منتصف مارس حتى نهاية أغسطس المقبل وإن تمديد التحذير من السفر لدول خارج الاتحاد الأوروبي، والتي من بينها مقاصد صيفية محببة للألمان مثل تركيا وتونس ومصر، يعني خسائر في الإيرادات بقيمة 9 مليارات يورو خلال يوليو وأغسطس وحدهما وكل هذا يعطي انطباعا بأن هناك رغبة قوية في عودة نشاط السياحة في اسرع وقت.