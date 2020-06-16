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فن

قريبا.. أحمد الفيشاوي يروج لفيلمة الجديد "الحارث" بصورة من الكواليس

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 01:51 م
كواليس فيلم الحارث
كواليس فيلم الحارث
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ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة من كواليس فيلم الحارث.
 
وعلق أحمد الفيشاوي على الصورة قائلًا: "من كواليس فيلم الحارث مع المخرج محمد نادر، بطوله احمد الفيشاوي.. ياسمين رئيس وعلي الطيب ...قريبا".

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فيلم الحارث يشارك في بطولته كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر.

كانت أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.

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