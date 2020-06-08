أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم الحارث

شارك الفنان أحمد الفيشاوي ، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بطاقم عمل فيلم الحارث

وعلق عليها قائلًا: "آخر يوم تصوير من فيلم الحارث"





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قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.





فيلم الحارث يشارك في بطولة الفيلم كل من: الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر





وكانت أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.





يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.