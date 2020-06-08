AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد الفيشاوي ينتهي من تصوير فيلم الحارث

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:19 م
احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي
Advertisements
ميرنا محمود
شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بطاقم عمل فيلم الحارث 
 
وعلق عليها قائلًا: "آخر يوم تصوير من فيلم الحارث" 

اقرأ أيضًا:

قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر شعبان سعيد، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم الصادر حق الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة في جنحة الامتناع عن تنفيذ أحكام سداد نفقة ابنته لينا.

فيلم الحارث يشارك في بطولة الفيلم كل من:  الفنانة أسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل من إخراج محمد نادر

وكانت  أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد الفيشاوي بصحبة زوجته داخل سيارته: شكرًا على دعمك الدائم

أحمد الفيشاوي يروج للسياحة على طريقته الخاصة.. فيديو

أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوى وزوجته.. شاهد

أحمد الفيشاوي يداعب جمهوره بهذا الفيديو.. شاهد

بعد تأييد حبسه عاما.. أحدث ظهور لـ أحمد الفيشاوي وزوجته ندى الكامل

شاهد أحدث ظهور لـ سمية الالفى برفقة أحمد الفيشاوي.. صورة

ترشيحاتنا

خطوبة حسن شاكوش .. شاهد كواليس جلسة تصوير العروسين

قطع الصلاة جائز في هذه الحالة .. عالم أزهري يكشف عنها

تفاصيل جديدة حول المريضة صفر في بريطانيا.. أصيبت بـ كورونا قبل شهر من إعلان أول حالة

رئاسة الجبلاية .. أحمد شوبير يعلن خطته لتطوير الكرة المصرية

علي يد طباخ يمني..كيف قُتل أكبر شيوخ قبيلة قحطان في السعودية والخليج؟

لتلقيه رشاوى من قطر .. محاكمة رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السابق ونجله في باريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين هيونداي توسان hyundai tucson و بيجو 3008 peugeot .. صور

بعد معركة دامت 6 أشهر مع كوفيد 19.. هل اقتربنا من هزيمة كورونا؟

بإطلالة أنيقة ... ميس حمدان تتألق في أحدث ظهور لها