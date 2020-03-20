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فن

أسماء أبو اليزيد أحدث المنضمين لأسرة الحارث

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:35 م
أسماء أبو اليزيد
أسماء أبو اليزيد
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محمد نحلة
تعاقدت شركة سكوب للإنتاج الفنى والسينمائي مع النجمة أسماء أبو اليزيد  لتنضم  لأسرة فيلم "الحارث" إلى جانب النجوم أحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأسماء جلال وعلى الطيب وعمرو عبد الجليل  ونجوم اخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقا طبقا لما صرح به محمد نصار المشرف العام على الإنتاج

الفيلم يخرجه محمد نادر في أول أعماله الطويلة ويضيف نصار أنه سيكون  فيلما مملؤ بالأثارة والتشويق، وسيستعين في صناعته بخبرات من هوليود. وبدأ تصويره منذ عدة أسابيع وجاري تصويره حتى الآن. 

وأنهى نصار حديثه أن الشركة لديها خطة إنتاج متنوعة خلال عام 2020 ، وأنهم حريصون على تقديم محتوى متميز قادر على المنافسة سيتم الإعلان عن باقي ملامحها تباعا.

شركة سكوب تم تدشينها منذ عدة أشهر وهي مملوكة للمنتج عماد سيد أحمد الفيلم بدأ تصويره منذ عدة أسابيع ويستعد للسفر لسيوة لاستكمال تصويره هناك.
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