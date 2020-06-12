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فن

ابن جديد .. تفاصيل قضية إثبات نسب طفل أحمد الفيشاوي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:56 م
طفل أحمد الفيشاوي
طفل أحمد الفيشاوي
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سعيد فراج
حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الآونة الأخيرة، بعد ظهور ابن جديد لـ الفنان أحمد الفيشاوي، من سيدة ألمانية الجنسية، قامت مؤخرًا برفع قضية إثبات نسب لابنها، ونرصد فيما يلي تفاصيل تلك الأزمة. 

بداية الأزمة
بدأت القصة، حينما نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لها عبر تطبيق انستجرام، منذ أسبوع ظهرت فيها مع الطفل الألماني «تيتوس» وتعلن أنه شقيقها من أبيها الفنان أحمد الفيشاوي. 

وعلقت لينا الفيشاوي، على الصورة آنذاك، قائلة: «هذا هو أخي تيتوس الفيشاوي ، أنا سعيدة جدًا لأنني أخيرًا لي اخ في حياتي وأن أكون قادرة على صنع ذكريات معه - أحبك كثيرًا تيتوس، لا استطيع الانتظار لرؤيتك قريبا». 


تعليق هند الحناوي

ونشرت هند الحناوي - والدة لينا أحمد الفيشاوي، صورة عبر انستجرام، ظهرت فيها ابنتها مع الطفل «تيتوس»، وعلقت قائلة: «لينا الفيشاوي مع تيتوس، من يونيو 2019 .. لا يمكنني الانتظار لرؤيتك مرة أخرى في يوليو 2020». 

وكانت قد كشفت الدكتورة هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عن معلومات في قضية النسب الجديدة للفنان.

وقالت "هند الحناوي" إن القصة بدأت منذ 9 سنوات، أثناء زيارة ابنتها لينا لأبيها تعرفت على فتاة أجنبية من ألمانيا من المعروف انها زوجته، وتواصلت معها عبر البريد الالكتروني ليكون هناك ود بينهما ولكنها لم ترد خلال هذه الفترة.

وأضافت "هند الحناوي" خلال تصريحات لفضائية "سكاي نيوز عربية" هذه الفتاة زوجة أحمد الفيشاوي أرسلت لها رسالة عبر انستجرام منذ أيام مطالبة فيها التعرف والتقرب أكثر لكي يتواصل الاخوة مع بعض، ولكنها كانت رافضة ان ابنها تيتوس يظهر في  وسائل الإعلام بنشر اي صور.

وأوضحت "هند الحناوي" أن لينا على علاقة جيدة بأخيها تيتوس، ولكن ليس لديها تفاصيل واضحة عن القضية، مشيرة إلى أن القضية مع أحمد الفيشاوي بدأت عندما سافرت الي لندن للمطالبة بالنفقة علي مدرسة ابنته لينيا والقضية لم تنته حتى الآن والفيشاوي لم يصرف او يسدد المصروفات حتى الآن.

رد المحامي

كشف المحامي شعبان سعيد - محامي لينا الفيشاوي عن ظهور ابن جديد يدعى تيتوس للفنان أحمد الفيشاوي.

وقال شعبان سعيد في لقاء له مع برنامج "ET بالعربي" إنه تلقى مكالمة هاتفية من سيدة ألمانية تدعى دينيس ولمان تطلب فيها أن يتولى لها قضية إثبات نسب لفتى صغير يدعى تيتوس من الفنان أحمد الفيشاوي.

وأضاف سعيد أن تيتوس ولينا ابنة الفيشاوي الكبرى كانا على صلة منذ فترة، موضحا أنه ينتظر أوراق إثبات النسب التي تمتلكها السيدة الألمانية.

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