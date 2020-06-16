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فن

من المطبخ.. رانيا يوسف تكشف أكلتها المفضلة.. فيديو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:43 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن مواهبها في الطبخ، موكدة أنها تجيد عمل الكثير من الأكلات.

أضافت رانيا يوسف خلال فيديو نشرته عبر حسابها على"توتير "، ظهرت خلاله من داخل المطبخ في منزلها، أن وجبتها الفمضلة هي "الملوخية والفراخ والباذنجان المخلل.

تابعت أن ابنتيها يحبان الأكلات التي تعدها، لكن يفضلان أكثر الأكل من الخارج، مضيفة: "معتقدش إني عمري هبقا شيف لأني بحب أكل أكتر ما اطبخ".

يذكر أن رانيا يوسف قد  شاركت في مسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وشاركها البطولة عدد من الفنانين بينهم غادة عادل، أحمد داود، صبري فواز، سلوى خطاب، إيمان العاصي وأسماء جلال.



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