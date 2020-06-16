تنقل مرتزقة سوريين.. طائرة تركية تصل إلى مطار مصراتة الليبي

نقلت قناة العربية عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، قوله إن طائرة تركية وصلت إلى مطار مصراتة الليبي تحمل 134 مرتزقا سوريا.





ويأتي ذلك تزامنا مع إعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه المتزايد مجددا إزاء التصعيد الأخير من تركيا، حسبما صرح جوزيف بوريل ، كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل.





وقال بوريل "على أي حال، فإن الوضع يزداد سوءًا".





وفي وقت سابق من اليوم، أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن الوضع في ليبيا خطير ومقلق، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق دولي بشأن الجرائم والانتهاكات الحقوقية.





كما حث الحلف على أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقا لمبادرة الأمم المتحدة.





وجدير بالذكر أن تركيا مستمرة في دعم ميليشيات الوفاق عسكريا، وإرسال المرتزقة السوريين للقتال ضد الجيش الوطني الليبي، على الرغم من توقيعها اتفاق برلين القاضي بوقف التدخلات الخارجية، وحظر توريد السلاح.



