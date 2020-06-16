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اقتصاد

النشرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.. الذهب يرتفع جنيهين.. التجارة توقف تصدير الفول والعدس.. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه.. وعجز الموازنة يسجل تراجعا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:30 م
النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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قسم الاقتصاد
يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها ارتفاع سعر اسعار الذهب محليا، قرار استمرار وقف وقف تصدير الفول والعدس وتراجع عجز الموازنة.


الذهب يرتفع بمنتصف التعاملات
ننشر أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2020، بدون مصنعية وفقا لاخر تحديث لموقع gold price today.

عيار 21 بـ 775جنيها.. سعر الذهب فى مصر اليوم


مصر تقرر استمرار وقف تصدير الفول و العدس
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
وزيرة التجارة تصدر قرارًا باستمرار وقف تصدير الفول والعدس لمدة ٣ أشهر


فرنسا تدعم موازنة قطاع الطاقة فى مصر بـ151 مليون يورو
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة اجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، وذلك فى ضوء قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.
من الوكالة الفرنسية للتنمية.. 151 مليون يورو لدعم موازنة قطاع الطاقة في مصر


المالية تعلن عن تراجع عجز الموازنة لـ 8.2%
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدلات عجز الموازنة خلال 6 سنوات شهدت تراجعا لأفضل مستوياتها عما هو مستهدف، ليصل لـ 8.2% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ11.4% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة 2015/2014 .
فائض لأول مرة.. المالية: تراجع عجز الموازنة لـ 8.2% خلال 6 سنوات


فى الختام البورصة تربح 9.5 مليار جنيه الثلاثاء
سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الثلاثاء" مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.
البورصة تربح 9.5 مليار جنيه.. وارتفاع جماعي بمؤشراتها

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