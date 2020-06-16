النشرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء.. الذهب يرتفع جنيهين.. التجارة توقف تصدير الفول والعدس.. البورصة تربح 9.5 مليار جنيه.. وعجز الموازنة يسجل تراجعا

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، فى نشرته الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، أهم الأخبار الخاصة بالجانب الاقتصادي المصري، وأبرز الخدمات المقدمة من الموقع للقراء، والتي جاء في مقدمتها ارتفاع سعر اسعار الذهب محليا، قرار استمرار وقف وقف تصدير الفول والعدس وتراجع عجز الموازنة.





الذهب يرتفع بمنتصف التعاملات













مصر تقرر استمرار وقف تصدير الفول و العدس

فرنسا تدعم موازنة قطاع الطاقة فى مصر بـ151 مليون يورو

المالية تعلن عن تراجع عجز الموازنة لـ 8.2%

فى الختام البورصة تربح 9.5 مليار جنيه الثلاثاء

ننشر أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 16 يونيو 2020، بدون مصنعية وفقا لاخر تحديث لموقع gold price today.أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قرارًا باستمرار وقف تصدير البقوليات من صنفى الفول والعدس فقط لمدة ٣ أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، توقيع اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتقديم تمويل ومنحة بقيمة اجمالية تبلغ 151 مليون يورو لبرنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، وذلك فى ضوء قيام وزارة التعاون الدولى بتوفير حزم من التمويل السريع من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لتمويل دعم الموازنة والمساهمة فى مواجهة الآثار السلبية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدلات عجز الموازنة خلال 6 سنوات شهدت تراجعا لأفضل مستوياتها عما هو مستهدف، ليصل لـ 8.2% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ11.4% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة 2015/2014 .سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم "الثلاثاء" مدعومة بعمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.