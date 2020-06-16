عيار 21 ب 775جنيها .. سعر الذهب فى مصر اليوم

ننشر اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2020 بدون مصنعية وفقا لاخر تحديث لموقع gold price today.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة بين883 جنيها مقارنة 881 فى بداية تعاملات اليوم بارتفاع جنيهان .
ووصل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا نحو 775 جنيها.
تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 663 و 664جنيها للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب يسجل 6200 جنيه.
أسعار الذهب اليوم فى مصر
تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة بين883 جنيها مقارنة 881 فى بداية تعاملات اليوم بارتفاع جنيهان .
ووصل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا نحو 775 جنيها.
تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 663 و 664جنيها للجرام.
وسجل سعر الجنيه الذهب يسجل 6200 جنيه.
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وسجل السعر العالمى للذهب 27.546 الف جنيه للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وسجل السعر العالمى للذهب 27.546 الف جنيه للأوقية.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.