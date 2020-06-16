AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عيار 21 ب 775جنيها .. سعر الذهب فى مصر اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 12:25 م
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
Advertisements
قسم الاقتصاد
ننشر اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 16يونيو 2020 بدون مصنعية وفقا لاخر تحديث لموقع gold price today.


أسعار الذهب اليوم فى مصر


تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 الاعلى فئة بين883 جنيها مقارنة 881 فى بداية تعاملات اليوم بارتفاع جنيهان .


ووصل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا نحو 775 جنيها.


تراوح جرام الذهب عيار 18 بين 663 و 664جنيها للجرام.


وسجل سعر الجنيه الذهب يسجل 6200 جنيه.


أقرا ايضا ..استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم
وسجل السعر العالمى للذهب 27.546 الف جنيه للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-5-2020

ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2020

عيار 21 يسجل 758 جنيها.. أسعار الذهب فى ختام تعاملات الأسبوع

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-5-2020

استقرار أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو

ترشيحاتنا

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور

وزيرة التضامن تعلن تفاصيل صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. اليوم

بشرى سارة.. انخفاض أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

حقيقة صادمة.. الصداع ضروري للجسم وليس ضارا

فى موسمه.. 11 فائدة للجسم عند تناول العنب

صلاة الضحى كم ركعة لتجلب الرزق وتقيك الفقر؟ لا تصليها ركعتين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكم بالسجن.. عقوبة عجوز أيرلندي اغتصب بناته الـ7 وشقيقته على مدار 23 عاما

مين أحلى.. شاهد فساتين زفاف المشاهير فى زمن كورونا.. صور

مواصفات ميتسوبيشي جراند لانسر mitsubishi grand lancer 2020.. صور