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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في تعاملات اليوم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:18 ص
سعر الذهب
سعر الذهب
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر  في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تراجع شهدته الأسواق بمتوسط 6 جنيهات أمس.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بـ محالات الصاغة نحو 771 جنيها.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 881 جنيه كأعلي سعر .

بينما سجل سعر الجرام من عيار 18 في نهاية تعاملات اليوم نحو 661 جنيه .

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 514 جنيه .

وبلغ سعر الجنيه الذهب 6168 جنيه وأوقية الذهب بـ 27.404 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 881.143 ألف جنيه

وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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