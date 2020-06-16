صراع القطبين.. يحيى الدرع: كورونا عطل احترافي فى أوروبا.. مشوفتش غير كل خير من الزمالك.. وهذا موقفي من الأهلي.. حوار

يعد واحدا من أبرز نجوم منتخب مصر لكرة اليد على الإطلاق فى الوقت الحالى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها، هو يحيي الدرع نجم فريق الزمالك الحالي، والذى بات يمثل صراعا كبيرا بين الأهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد أن بات عقده ينتهى مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الكروى الجارى.





وتشهد الفترة الحالية محاولات قوية من قبل الزمالك للإبقاء على اللاعب وعدم رحيله عن القلعة البيضاء خاصة إنه يعد واحدا من أبرز محاور الفريق، وفى المقابل يتمسك الأهلي بضمه فى ظل القناعات الكاملة بأنه سيكون صفقة من العيار الثقيل وسيدعم الفريق من الناحية الفنية بشكل جيد.





يتحدث "يحيي الدرع" الذى يتصارع عليه الأهلى والزمالك عن كافة الملفات الشائكة الخاصة به فى حوار خاص مع " صدى البلد " والذى جاء كالآتى:

فى البداية .. ماذا تفعل فى زمن الـ كورونا وكيف تحافظ على تدريباتك؟

أتواجد الآن فى الساحل الشمالى، جميع اللاعبين الآن يعيشون أيام صعبة للغاية بسبب الكورونا والبعد عن ممارسة كرة اليد، أحاول فى الوقت الحالى الحفاظ على لياقتى البدنية بتدريبات يومية، ولكن بالتأكيد الوضع صعب.

كيف رأيت قرار عودة النشاط الرياضي من جديد؟

بالتأكيد أى رياضي سعيد بعودة النشاط الرياضي، فكرة اليد هى الحياة بالنسبة لنا كلاعبين، ونرغب بشدة فى العودة لممارسة لعبتنا المفضلة.

متى ينتهى عقدك مع الزمالك؟

عقدي مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجارى، ومستمر مع الفريق حتى آخر مباراة يحددها اتحاد اليد خاصة وإننا لا نعلم مصير الموسم الحالى وإلى متى سيستمر بسبب أوضاع كورونا والتغييرات التى تسبب بها.

علمنا .. وجود مفاوضات قوية من جانب الأهلى لضمك؟

فى الحقيقة، لم يتواصل معى " شخصيا " أى مسئول من الأهلى، لم يكن الأمر يتعدى معي سوى أحاديث مع " زملائى اللاعبين " ولكن لم يتحدث معى أى مسئول داخل القلعة الحمراء بشكل مباشر.

ماذا يريد يحيى الدرع .. الأهلى أم الزمالك؟

أنا لاعب فى الزمالك لا أستطيع الحديث فى هذا الشأن، لا يمكن أن أجيب إجابة قاطعة بشأن هذا الموضوع، فأنا عشت أيام رائعة داخل نادي الزمالك طوال الفترة الماضية، ومشوفتش غير كل خير من النادي، وفى المقابل، يعد النادي الأهلى واحدا من أكبر الأندية.





بما تفكر الآن؟

فى الحقيقة، انتظر إيضاح الرؤية بالنسبة لى أولا وعودة الحياة الرياضية بالنسبة لكرة اليد من أجل تحديد مصيري.

لمن الأولوية بالنسبة لك؟

كما أكدت لك .. الزمالك لم يفعل معى سوى كل خير وأنا أقدر عدم حصولى على مستحقاتى كاملة حتى الآن بسبب الأوضاع السيئة التى يمر بها الجميع فى الفترة الأخيرة، وفى حال تواصلى مع الزمالك إلى اتفاق بشأن التجديد سأبقي داخل القلعة البيضاء.

وأريد أن أكشف عن شىء أمتلك عرض احتراف أوروبي ولكن قد يتم تأجيل النظر فيه بسبب الكورونا وانتشارها بشكل كبير فى أوروبا.

متى ستحسم مصير مستقبلك؟

مع أواخر شهر يونيو الجارى أو أوائل شهر يوليو المقبل، تتضح الرؤية بالنسبة لى بشكل كامل وسأحدد وجهتى المقبلة سواء بالبقاء داخل الزمالك أو الانتقال إلى أى فريق آخر.