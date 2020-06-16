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فن

شذى حسون تدعو لملك المغرب بعد إجرائه عملية جراحية.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 03:49 م
ملك المغرب ، شذي
ملك المغرب ، شذي حسون
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محمد بدران
نشرت الفنانة العراقية شذى حسون عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي أجرى عملية جراحية في القلب. 

علقت  شذى حسون على الصورة قائلة: الحمد لله على السلامة أطال الله في عمرك سيدي و يبعد عنكم كل شر يا رب 🙏🙏🙏 🇲🇦 ملك المغرب محمد السادس  المغرب  العشق  شذى حسون 🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 old is gold".

تستعد المطربة العراقية شذى حسون لطرح أغنية من التراث العراقي تحمل عنوان "أخاف أحجي".

وأعلنت شذى عن الكليب من خلال موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "مفاجأة لكم أحبائي، قريبا "أخاف أحجي" على روتانا، تراث عراقي".

الأغنية من كلمات محمد العزاوي، وألحان عباس جميل واشتهرت الأغنية في فترة الخمسينات.




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