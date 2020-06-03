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فن

شذى حسون تطرح أغنية «أخاف أحجي».. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:38 م
شذى حسون
شذى حسون
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آيه عاطف
طرحت المطربة شذى حسون، أغنية  تحمل أسم "أخاف أحجي"، عبر القناه الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" على موقع "اليوتيوب".

تقول كلمات الأغنية :" أخاف أحجي و عليا الناس يكولون .. شي يكولون .. تولع بالمحبه وصار مجنون .. خل يكولون .. انا وياك افرح .. كول وحجي .. تره كلبي تجرح ..عيني احجي .. شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون".

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اريد احجي واخاف من اليحسدون .. يحسدونا بمحبتنا ويلومون .. تـــدرون شيــكولون .. شيــكولون .. شباب و صار مفتون .. خل يكولون
شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون".

أغنية "أخاف أحجي" للموسيقار: علي خصاف، الاخراج الموسيقي: علي القاسم، إعادة توزيع : حسام الدين، التصوير : علي فارس , ياسر الأمير، الازياء : دار الأزياء العراقية مع المصمم سيف العبيدي.
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