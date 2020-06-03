شذى حسون تطرح أغنية «أخاف أحجي».. فيديو

تقول كلمات الأغنية :" أخاف أحجي و عليا الناس يكولون .. شي يكولون .. تولع بالمحبه وصار مجنون .. خل يكولون .. انا وياك افرح .. كول وحجي .. تره كلبي تجرح ..عيني احجي .. شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون".

اقرأ أيضًا:

اريد احجي واخاف من اليحسدون .. يحسدونا بمحبتنا ويلومون .. تـــدرون شيــكولون .. شيــكولون .. شباب و صار مفتون .. خل يكولون

شحجي رموني بسهم العيون العيون العيون".