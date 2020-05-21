جمبسوت أسود.. شذى حسون تستعرض رشاقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة العراقية شذى حسون على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.
وأطلت شذى حسون فى الصورة بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت جمبسوت أسود بأكمام طويلة واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة بسيطة، وتميز التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.
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ولم تتكلف شذى حسون فى ارتداء الإكسسوارات واعتمدت على البساطة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها.
واختارت شذى حسون مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الوردية المتناسقة مع لون بشرتها، كما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها.