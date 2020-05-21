جمبسوت أسود.. شذى حسون تستعرض رشاقتها في إطلالة جديدة.. شاهد

وأطلتفى الصورة بإطلالة أنيقة وعصرية، حيث ارتدت جمبسوت أسود بأكمام طويلة واتسم التصميم بأنه لا يحمل أى نقوشات مما منحها إطلالة بسيطة، وتميز التصميم بأنه كشف عن قوامها الرشيق.