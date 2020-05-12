AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:43 ص
شذى حسون
شذى حسون
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.

وتألقت شذى حسون فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان قصير باللون البنفسجى الفاتح وذا اكمام طويلة.

واتسم التصميم بانه مصنوع من القماش الستان الذى زاد من جاذبيتها، كما تميز الفستان ببعض النقوشات و التطريزات ذات الألوان الجاذبة.


وتزينت شذى حسون ببعض الإكسسوارات العصرية و الانيقة التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شذى حسون على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها و كشف عن جمالها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان ستان.. شذى حسون تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

بالدولار ومن غير خصم.. سعر غير متوقع لفستان ميساء مغربى

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة مبهجة.. ريهام أيمن تستعرض أناقتها فى أحدث جلسة تصوير

شذى حسون تستعرض أناقتها بجمبسوت

تعرف على سعر إطلالة ياسمين صبري في أول جلسة تصوير مع ابو هشيمة

ترشيحاتنا

بعد الهجوم عليها .. نعمة حسين تستفز السوشيال ميديا بجلسة تصوير مع ضرتها وأولادها

مرتضى منصور: رفعت العقوبة عن طارق حامد علشان خد حقه من رامز جلال

مرتضى منصور: أحمد موسى زارني فى السجن وهذا سر حبي له

أخبار البرلمان.. مقترح بفرض حظر تجول شامل.. و 10% من أرباح قطاع الأعمال للعمال

هانى يونس: ربع مليار جنيه لتعويض العمائر المتضررة من محور ترعة الزمر

مرتضى منصور يقرر فصل المدير الإداري في نادي الزمالك لهذا السبب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالضفيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بملابس عصرية.. سارة نخلة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة