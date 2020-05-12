بمكياج جذاب وإطلالة ناعمة.. شذى حسون تتألق في أحدث جلسة تصوير





وتألقت شذى حسون فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستان قصير باللون البنفسجى الفاتح وذا اكمام طويلة.





واتسم التصميم بانه مصنوع من القماش الستان الذى زاد من جاذبيتها، كما تميز الفستان ببعض النقوشات و التطريزات ذات الألوان الجاذبة.









وتزينت شذى حسون ببعض الإكسسوارات العصرية و الانيقة التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت شذى حسون على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا متناسقا مع ألوان إطلالتها و كشف عن جمالها.



