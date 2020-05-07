شذى حسون تستعرض أناقتها بجمبسوت

شاركت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور.
تألقت شذى حسون فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت بسيط لا يحمل أى نقوشات ونسقت معه قفطانا من نفس اللون حمل توقيع مصممة الأزياء سلمى بنعمر.
وأكملت شذى حسون إطلالتها بحقيبة متوسطة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض المجوهرات الفخامة التى منحتها إطلالة متكاملة، مما جعل إطلالتها تنال إعجاب متابعيها على إنستجرام.
وبدت شذى حسون بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما اختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها.