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مرأة

احترس.. قلة النوم تزيد من إصابتك بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:01 م
قلة النوم تزيد من
قلة النوم تزيد من إصابتك بفيروس كورونا
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آية التيجي

يعاني أغلبنا في هذا الوقت ومع انتشار فيروس كورونا التاجي من التوتر الشديد، وهو ما يتسبب لنا في الشعور بالأرق وعدم القدرة على النوم بشكل صحي، وذلك بسبب تعطل ساعة الجسم البيولوجية قدرتنا على النوم.


وأظهر بحث جديد أجري مؤخرا  من قبل باحثين في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة،أن اضطراب النوم يمكن أن يترك نظام المناعة لدينا في خطر، ويجعل الجسم أكثر عرضة للخطر.


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وأفاد الباحثون، المشرفون على الدراسة، أن النوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نظام المناعة لدينا، وبالتالي زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا التاجي.


وأشار الباحثون، إلى أن جهاز المناعة هو دفاع الجسم ضد الالتهابات، مما يوفر لنا طبقات متعددة من الحماية ضد الفيروسات والميكروبات المحيطة بنا، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وأوضح الباحثون، أنه يمكن ان يؤثر نقص مناعة الجسم، على مقاومة الجسم للبكتيريا والفيروسات التي يمكن أن نتنقل عبر الجلد والرئتين والعينين، والأنف والفم.


ومع ذلك، إذا نجحت مسببات الأمراض في دخول الجسم ، فإن الطبقة الثانية من الدفاع في مجرى الدم تعمل على التعرف على الغزاة وقتلهم، وهو الأمر  يعد المحرك الأول له جهاز المناعة لدينا.

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