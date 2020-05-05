النوم يعزز مناعة الإنسان ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

في ظل تفشي وباء كورونا نواجه التوتر المتزايد الذي يعاني منه معظمنا ، حيث تقل قدرتنا على النوم التي نحتاجها بشدة للبقاء بصحة جيدة.

أظهر بحث جديد أن اضطراب النوم يمكن أن يترك نظام المناعة لدينا في خطر، ويساعد على الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.





في يناير الماضي ، قبل أن يصب العالم اهتمامًا كبيرًا بـ Covid-19 ، قامت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة برعاية اجتماع دولي كبير حول هذا الموضوع ، يسلط الضوء على الاستخدام السريري المحتمل للنوم في تنظيم مناعتنا.





يعتبر الحاجز الأول فى المناعة هو الجلد ، الذي يتكون من خلايا معبأة بإحكام تمنع عادة الفيروسات أو البكتيريا من دخول الجسم.





تتكون الطبقة العليا من الجلد من خلايا ميتة تشكل حاجزًا جسديًا كثيفًا لمقاومة أي غزو. بالإضافة إلى ذلك ، على سطح الجلد توجد إفرازات تسمى الببتيدات المضادة للميكروبات التي يمكن أن تمنع النمو ، وحتى تقتل ، بعض الحشرات التي يمكن أن تسبب المرض.





لكن البكتيريا والفيروسات يمكن أن تبقى حية على الجلد ويمكن أن تنتقل إلى مناطق أقل حماية - مثل العينين والأنف والرئتين ، حيث يمكنهم الدخول.





عادة ، تقتل الدموع المطهرة الحشرات التي تدخل العين ، وتنتج الأغشية المخاطية التي تبطن الأنف والرئتين المخاط الذي يحاصر الغزاة.





ومع ذلك ، إذا نجحت مسببات الأمراض في دخول الجسم ، فإن الطبقة الثانية من الدفاع في مجرى الدم تعمل على التعرف على الغزاة وقتلهم.





وبحسب الدراسة الجديدة، فإن النوم بشكل جيد يحسن من أداء المناعي للجسم سواء للجلد أو للرئة أو للدم، لذا ينصح الأطباء بالاهتمام بالساعة البيولوجية للجسم، لتحسين المناعة لمواجهة أي فيروس قد يهاجم الجسم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.