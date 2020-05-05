AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

النوم يعزز مناعة الإنسان ضد فيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 03:59 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

في ظل تفشي وباء كورونا  نواجه التوتر المتزايد الذي يعاني منه معظمنا ، حيث تقل قدرتنا على النوم التي نحتاجها بشدة للبقاء بصحة جيدة.

 

أظهر بحث جديد أن اضطراب النوم يمكن أن يترك نظام المناعة لدينا في خطر، ويساعد على الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.


في  يناير الماضي ، قبل أن يصب العالم  اهتمامًا كبيرًا بـ Covid-19 ، قامت المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة برعاية اجتماع دولي كبير حول هذا الموضوع ، يسلط الضوء على الاستخدام السريري المحتمل للنوم في تنظيم مناعتنا.


يعتبر الحاجز الأول  فى المناعة هو الجلد ، الذي يتكون من خلايا معبأة بإحكام تمنع عادة الفيروسات أو البكتيريا من دخول الجسم.


تتكون الطبقة العليا من الجلد من خلايا ميتة تشكل حاجزًا جسديًا كثيفًا لمقاومة أي غزو.  بالإضافة إلى ذلك ، على سطح الجلد توجد إفرازات تسمى الببتيدات المضادة للميكروبات التي يمكن أن تمنع النمو ، وحتى تقتل ، بعض الحشرات التي يمكن أن تسبب المرض.


لكن البكتيريا والفيروسات يمكن أن تبقى حية على الجلد ويمكن أن تنتقل إلى مناطق أقل حماية - مثل العينين والأنف والرئتين ، حيث يمكنهم الدخول.


 عادة ، تقتل الدموع المطهرة الحشرات التي تدخل العين ، وتنتج الأغشية المخاطية التي تبطن الأنف والرئتين المخاط الذي يحاصر الغزاة.


ومع ذلك ، إذا نجحت مسببات الأمراض في دخول الجسم ، فإن الطبقة الثانية من الدفاع في مجرى الدم تعمل على التعرف على الغزاة وقتلهم.


وبحسب الدراسة الجديدة، فإن النوم بشكل جيد يحسن من أداء المناعي للجسم سواء للجلد أو للرئة أو للدم، لذا ينصح الأطباء بالاهتمام بالساعة البيولوجية للجسم، لتحسين المناعة لمواجهة أي فيروس قد يهاجم الجسم خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف يمهد تدخين التبغ لفيروس الكورونا المستجد؟

يقوى المناعة ويقتل الفيروسات .. طعام مهمل به فوائد خارقة

مش بس أكل.. 6 طرق لتقوية المناعة ضد كورونا

كيف يساهم الماء في رفع قوة الجهاز المناعي؟

بعد تخطى عدد الإصابات 2000 شخص.. كيف تحمي نفسك من عدوى كورونا؟

الفيروس التاجي .. 10 طرق لتقوية مناعتك لتقليل خطر العدوى

ترشيحاتنا

بمكياج جذاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة ابنتها

وزير المالية : فرض رسوم على أجهزة المحمول ومستلزماتها بواقع 5% .. شاهد

رئيس لجنة مكافحة كورونا: أعداد المصابين ستنخفض بداية من السبت المقبل.. ولدينا تخوف كبير من أسبوع العيد

ضعي قطعة من الصابون تحت ملاءتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث

خصم 1% من رواتب الموظفين.. تعرف على الفئات المطبق عليهم مشروع قانون الحكومة بشأن كورونا

شاهد.. الأمريكيون يتجاهلون كورونا وينتشرون في الشواطئ والمتنزهات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول التمر المنقوع؟.. تعرف على 15 فائدة

بإطلالة محتشمة.. جويل مردينيان تبهر متابعيها بهذه العباءة

تعرف على حكاية بداية المسحراتى من الإذاعة المصرية ومراحل ارتباطه بشهر رمضان