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مرأة

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 05:25 ص
شذى حسون
شذى حسون
هاجر هانئ
تألقت شذى حسون الفنانة العراقية، بإطلالة عصرية وراقية حملت توقيع دار الأزياء العالمية fendi، وذلك خلال تواجدها فى مدينة دبى.

وشاركت شذى حسون متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بصورة كشفت عن أناقتها.

ارتدت شذى حسون فستانا متوسط الطول أنيقا جمع بين اللون البيج و البنى، وانتعلت حذاء ذهبيا أنيقا، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم من ماركة fendi أيضا.

واعتمدت شذى حسون على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، وارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها، كما تزينت ببعض لمسات المكياج الجذابة.


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