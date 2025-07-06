الليلة.. مصر تصطدم بكرواتيا في بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة

يصطدم المنتخب الوطني لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني إيهاب علي، بنظيره الكرواتي في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة العالم المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا وصربيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 يوليو الجاري.

موعد مباراة مصر وكرواتيا ببطولة العالم لشابات الكرة الطائرة

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.

مشوار منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة في بطولة العالم

وكان منتخب مصر قد خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي كندا وألمانيا على الترتيب، بنتيجة 3-1، قبل أن يفوز على نظيره التايلندي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

قائمة منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبة، وهن: هيا حسام، ملك علاء، جينا متولي، سلمى البحيري، مريم عمرو، كرمة علي، ريتاج هشام، ملك سعدة، نور الصافي، بسملة حاتم، لوجين أحمد يسري، وزينة النادي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:

إيهاب علي (مدير فني).

يسرا عبد الكريم (مدرب عام).

كريم جمعة (مدرب).

مي محمود حسني (محلل أداء).

الدكتورة لمياء محمد (طبيبة الفريق).

سهير محمد (إدارية الفريق).

كما تشارك أماني رشيد كحكم مرافق، فيما تترأس البعثة منى عبد الكريم، أمين صندوق الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

مجموعة مصر في بطولة العالم لشابات الكرة الطائرة تحت 19 سنة

وتلعب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبها كلًا من: كرواتيا، تايلاند، كندا، المكسيك، وألمانيا.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى الدور الثاني من البطولة.

الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حاملة لقب البطولة في هذه الفئة العمرية، بعد فوزها على منتخب تركيا بنتيجة 3-2، في نهائي النسخة الماضية التي استضافتها المجر وكرواتيا صيف عام 2023.