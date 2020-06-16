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رياضة

بالكمامة.. حسام غالي ينشر صورة من داخل سيارته

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:04 م
حسام غالي
حسام غالي
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محمد بدران
نشر حسام غالى لاعب الأهلى السابق ومدير الكرة بنادى الجونة الحالي صورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهر حسام غالى وهو يرتدي الكمامة داخل سيارته الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

يذكر ان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن عن موافقة الحكومة المصرية على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقده أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.
بالكمامة.. حسام غالي ينشر صورة من داخل سيارته
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