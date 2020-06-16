لإتمام زفافهن.. نائب محافظ الفيوم يسلم شيكات مالية لدعم فتيات يتيمات

سلم اليوم الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، شيكات مالية مقدمة من جمعية الأورمان لدعم زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات بمحافظة الفيوم .





ووجه نائب المحافظ الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي ومهم في خدمة المجتمع عبر تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة فى مختلف المجالات لخدمة أبناء الفيوم، مثمنا دورها وما تقوم به الجمعية من إقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف انحاء الفيوم .









من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان ، مدير عام جمعية الأورمان، أن المساعدات المقدمه تضمنت عدد (2) شيكات للعرائس اليتيمات الغير قادرات، مؤكدًا أن الجمعية تستكمل دعم زواج الفتيات اليتمات، وأنها تهدف إلى ادخال الفرحة والسرور عليهم وعلى أسرهن باتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية وذلك لدعمهن واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية.





وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة الفيوم بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .



