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منوعات

بفستان قصير.. شيما صابر تقضي إجازة الصيف

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:20 م
شيما صابر
شيما صابر
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محمد بدران
نشرت المذيعة شيما صابر صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت شيما صابر خلال قضاء إجازتها الصيفية ترتدى فستان قصير، وتركت شعرها الاصفر منسدلًا على كتفيها بطريقة ناعمة.

وعقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، الاسبوع الماضي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.


ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزير الرياضة، أعلن أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.



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