العقد اتسرق .. هيفاء وهبي تنشر تفاصيل أولى جلسات إثبات محمد وزيري الزواج منها

حرصت الفنانة هيفاء وهبي على كشف ماحدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري.









وكتبت عبر حسابها على تويتر: "بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة اثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة.. حضر المحامين ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !!.









وتابعت: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم".









وكانت نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى والذى اتهمته بالنصب عليها.





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وقالت هيفاء وهبى: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي.





واضافت هيفاء وهبى قائلة : "تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!.





كانت هيفاء وهبى اتهمت محمد الوزيرى بسرقة بعض مجوهراتها واموالها وهو الامر الذى تسبب فى ازمة كبيرة بينهما.