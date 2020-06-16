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أخبار البلد

نقف بجوار مصر .. الجامعة العربية: القاهرة تعاملت بكثير من الحكمة والتعقل في قضية سد النهضة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:26 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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ميس رضا
أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي.


وأكد في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه، اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة، متمنيًا التوفيق للمفاوض المصري والسوداني، قائلًا: "ندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي.


وأوضح أن هناك قرارًا وزاريًا اتُخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد نهاية مايو الماضي، وجه الانتقاد واللوم إلى الجانب الإثيوبي، لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهما المائي ضد تركيا.


كان وزير الخارجية سامح شكري، أكد في تصريحات أمس الاثنين، أن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخري، وذلك خلال ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التى نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.
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