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أخبار العالم

وزير الري السوداني: قضية سد النهضة وطنية ولا تتحمل التجاذبات الداخلية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:26 م
الدكتور ياسر عباس
الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بالسودان
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القسم الخارجي
أكد الدكتور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية بالسودان، أن قضية سد النهضة وطنية ولا تتحمل التجاذبات الداخلية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، طمأن عباس بأن الجانب الفني لمفاوضات سد النهضة مسنود بالجهاز التنفيذي.

ودعا القوى السياسية والأحزاب والشارع السوداني إلى الاصطفاف خلف موقف السودان، مؤكدا أن قضية سد النهضة قضية  وطنية لا تتحمل أي تجاذبات سياسية.

وأشار إلى أن فوائد سد النهضة للسودان أكبر من سلبياته بشرط الوصول إلى اتفاق قبل الملء الأول والتشغيل.

وكان وزير الري والموارد المائية بالسودان، أكد في وقت سابق من اليوم، أن الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة بين مصر، والسودان وإثيوبيا هو أكثر الجوانب التي تم التوافق حولها بنسبة تصل إلى حوالى 95% من النقاط.

وأشار الوزير إلى أن الجوانب الفنية تتعلق بعمليات الملء أثناء السنين العادية وأثناء السنين الجافة، مبينا أنه تم التوافق على معظم المسائل الفنية عدا التفاصيل الصغيرة.
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