لحماية مصالحها.. منظمة التجارة العالمية توجه صفعة لـ قطر: إجراءات السعودية ضدكم مبررة

أكدت منظمة التجارة العالمية، أن إجراءات المملكة العربية السعودية ضد قطر مبررة لحماية مصالحها الأمنية، معلنة رفضها إدعاءات الأخيرة ضد الرياض.





ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أكد فريق التحكيم التابع لـ المنظمة أن إجراءات السعودية ضد قطر كانت ضرورية لحماية أمنها.





ولفت إلى أن السعودية سعت للحماية من الإرهاب الذي تثيره قطر، مفندا الأسباب التي جعلها المملكة تقطع العلاقات مع الأخيرة.





وأوضح أن الرياض قطعت العلاقات مع الدوحة بسبب تنصل الأخيرة من الاتفاقيات، وعدم تخلي الدوحة عن دعم التطرف، وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية.





وأشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن السعودية قدمت وثائق مهمة بشأن أخطار سياسات قطر، معلنة أن قرار فريق التحقيق لا يقبل بوجهة نظر الدوحة.





وأكدت منظمة التجارة العالمية على إسقاط 5 ادعاءات قطرية ضد السعودية، معربة عن رفضها مزاعم الدوحة بشأن دعم الرياض لقرصنة البث.