ابن البطل.. وزيرة الهجرة مع نجل الشهيد منسي على انستجرام

نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج صورتها مع الطفل "حمزة" نجل الشهيد البطل أحمد المنسى، وذلك على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقالت وزيرة الهجرة، في تعليقها علي الصورة: "حمزة احمد المنسى.. ابن البطل،

حمزة كان ضيف شرف المعسكرات المتميزة للجيل الثانى والثالث اللى بتنظمها وزارة الهجرة مع شركة Wellspring.. كل صيف فى شرم الشيخ " هنعيشها مصرى".. بانزل اكلم مع الاولاد اللى جايين من كل انحاء العالم عن بلدهم".





وأضافت: "باخلى حمزة قاعد جنبى على المنصة.. وبسال الأولاد تفتكروا اشمعنى حمزة قاعد فوق جنبى.. بيفتكروا على قد فهمهم ان حمزة اكمنه كسب ماتش الكورة ولا اكمنه كسب فى مسابقة الجرى.. باقولهم أنه لولا تضحية والد حمزة والابطال اللى زيه فى شمال سيناء ما اظنش كان ممكن تطمنوا على بلدكم وانتم عايشين بره".