مساعد لوشيسكو: جيوفينكو وكريم زياني أفضل من دربتهم.. ونستعد لعودة مسابقة الدوري





وقال دييجو لونجو في تصريحات لـ " صدى البلد": جيوفينكو هو واحد ضمن قائمة أفضل خماسي دربته بجانب كريم زياني وكيفو وخوان ألبين وموتو".





وأضاف لونجو:" نركز حاليا على عملنا حاليا، استعدادا لعودة مسابقة الدوري".





يذكر أن وزارة الرياضة السعودية، حددت مؤخرا، 4 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف المسابقات المحلية، بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

اختار دييجو لونجو، المدرب المساعد لـ رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال السعودي، سيباستيان جيوفينكو لاعب فريقه وكريم والجزائري كريم زياني لاعب أورليانز الفرنسي،، ضمن أفضل اللاعبين الذين دربهم خلال مسيرته.