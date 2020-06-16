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فن

مفيش أجمل من ريحة القهوة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها.. شاهد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:23 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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مصطفى كرم

نشرت الفنان نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي بلوك جديد وحرصت على شرب القهوة من داخل منزلها وعلق قائلة "مفيش أحلى من ريحة القهوة الصبح".

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغان متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.

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وغنا نوال الزغبي مؤخرا أغنية "اتحاربت" وكلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم، وصولو جيتار مصطفى أصلان، ورتم جيتار شريف فهمي وأصلان. ووتريات وصولوهات أحمد إبراهيم، تنفيذ وتريات أشرف سيد.

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