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فن

بلوك صيفي .. نوال الزغبي تشارك جمهورها بأحدث ظهور عبر إنستجرام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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رنا اشرف
نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتظهر في الفيديو بلوك صيفي من أمام حمام السباحة بمنزلها.


نالت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:

متألقة يا ملكة الإحساس

قمر 

احلي مطربي في الوطن العربي والعالم

نحببببك بزاف

يذكر أن آخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، وهو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغاني متنوعة وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة.
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