بلوك صيفي .. نوال الزغبي تشارك جمهورها بأحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وتظهر في الفيديو بلوك صيفي من أمام حمام السباحة بمنزلها.









نالت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالاتى:





متألقة يا ملكة الإحساس





قمر





احلي مطربي في الوطن العربي والعالم





نحببببك بزاف



